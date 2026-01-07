Селебрини набрал очки в 11-й игре подряд – 5-й результат в истории «Сан-Хосе». У 19-летнего форварда 64 балла за 42 матча в этом сезоне

Форвард «Сан-Хосе» Селебрини набрал очки в 11-й игре подряд.

Нападающий «Сан-Хосе » Макклин Селебрини забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2) и продлил результативную серию до 11 игр (8+13 на отрезке).

Это пятый результат в истории «Шаркс». Более длинные серии были только у Джонатана Чичу (12 матчей, сезон-2005/06), Роба Годро (12 матчей, сезон-1992/93), Микаэля Гранлунда (13 матчей, сезон-2023/24) и Эрика Карлссона (14 матчей, сезон-2022/23).

В текущем сезоне 19-летний форвард набрал 64 (23+41) очка в 42 матчах при полезности «плюс 15».

У Селебрини 98 очков в регулярках НХЛ за 2025 год. Только Гретцки и Кросби в истории НХЛ набирали в возрасте до 20 лет