Яшкин может покинуть «Ак Барс». Форвард недоволен своим положением в команде («Бизнес Online»)
По информации «Бизнес Online», нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин может покинуть клуб до дедлайна обменов в FONBET КХЛ (25 января).
Отмечается, что 32-летний хоккеист со старта сезона недоволен своим положением в команде. Одной из причин стало лишение капитанской нашивки, которая летом перешла к Алексею Марченко.
Яшкин пропустил два последних матча регулярного чемпионата, один из них – по дисциплинарным причинам.
В этом сезоне на счету форварда 24 (15+9) очка в 39 матчах при полезности «плюс 12». Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.
ЦСКА отказался обменять Спронга в «Ак Барс» на Яшкина. Дэниэл – лучший бомбардир команды, несмотря на месяц в запасе
