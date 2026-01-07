Яшкин может покинуть «Ак Барс». Форвард недоволен своим положением в команде («Бизнес Online»)

Яшкин может покинуть «Ак Барс».

По информации «Бизнес Online», нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин может покинуть клуб до дедлайна обменов в FONBET КХЛ (25 января).

Отмечается, что 32-летний хоккеист со старта сезона недоволен своим положением в команде. Одной из причин стало лишение капитанской нашивки, которая летом перешла к Алексею Марченко .

Яшкин пропустил два последних матча регулярного чемпионата, один из них – по дисциплинарным причинам.

В этом сезоне на счету форварда 24 (15+9) очка в 39 матчах при полезности «плюс 12». Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.

