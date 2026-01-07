Кучеров провел 300-й матч с 2+ очками в регулярках НХЛ. Он 2-й игрок «Тампы» с таким достижением, рекорд у Стэмкоса (307)

Никита Кучеров провел 300-й матч с 2+ очками в регулярках НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал 2 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:2).

Матч с 2+ очками стал для 32-летнего россиянина 7-м подряд и 300-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок, из 841 всего).

По числу таких матчей в истории «Лайтнинг» Кучеров идет на 2-м месте, уступая только Стивену Стэмкосу (307, из 1082 всего).

Кучеров набрал 0+2 с «Колорадо» – 7-й подряд матч с 2+ очками. У него 61 балл в 38 играх – идет на 4-м месте в гонке бомбардиров НХЛ