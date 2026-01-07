Защитника «Виннипега» Флери доставили в больницу после удара о борт в матче с «Вегасом» – из-за хита Колесара. Все игроки «Джетс» вышли на лед, когда Хэйдна увозили

Защитника «Виннипега» Флери доставили в больницу после удара о борт.

Защитник «Виннипега» Хэйдн Флери был доставлен в больницу после удара о борт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ).

Эпизод произошел в первом периоде. Форвард «Голден Найтс» Киган Колесар завершил силовой прием против Флери, и тот по инерции врезался в борт. Удар пришелся на верхнюю часть спины и шею.

Все игроки «Джетс» вышли на лед, когда 29-летнего игрока увозили со льда под овации болельщиков. Отмечается, что Хэйдн был в сознании и мог двигать конечностями.

Судьи не нашли нарушения правил в действиях Колесара. В середине первого периода капитан «Виннипега» Адам Лаури подрался с игроком клуба из Невады.

В текущем сезоне Флери провел 17 матчей за канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков при полезности «минус 7».