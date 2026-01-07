Дюклер с 3+2, Макдэвид с хет-триком и Свечников с 0+4 – звезды дня в НХЛ

Энтони Дюклер, Коннор Макдэвид и Андрей Свечников – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Каролины» Андрей Свечников с 4 (0+4) очками в матче с «Далласом» (6:3). Россиянин установил личный рекорд по числу результативных передач за игру в лиге.

Вторая звезда – капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид с хет-триком в ворота «Нэшвилла» (6:2). Форвард возглавил гонку бомбардиров лиги с 75 очками в 43 играх.

Первая звезда – форвард «Айлендерс » Энтони Дюклер с 5 (3+2) очками в матче с «Нью-Джерси» (9:0). Он завершил встречу с полезностью «+6» и стал первым игроком клуба с Лонг-Айленда с 2021 года, набравшим 5 баллов за игру.