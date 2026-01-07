«Анахайм» проиграл 7 матчей подряд с общей разницей 17:35. Команда Кенневилла идет вне зоны плей-офф на Западе

«Анахайм» проиграл 7 матчей подряд с общей разницей 17:35.

«Анахайм » проиграл «Филадельфии» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для команды под руководством Джоэла Кенневилла 7-м подряд, общая разница шайб на отрезке – 17:35.

С 45 очками в 43 играх «Дакс» идут на 6-м месте в Тихоокеанском дивизионе и находятся вне зоны плей-офф на Западе, уступая «Лос-Анджелесу » (45 в 41) и «Сан-Хосе » (45 в 42) из-за большего числа сыгранных матчей.

Зеграс дважды забил «Анахайму» в 1-м матче против бывшей команды. Болельщики «Флайерс» освистали Готье, отказавшегося играть за клуб