«Анахайм» проиграл 7 матчей подряд с общей разницей 17:35. Команда Кенневилла идет вне зоны плей-офф на Западе
«Анахайм» проиграл «Филадельфии» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для команды под руководством Джоэла Кенневилла 7-м подряд, общая разница шайб на отрезке – 17:35.
С 45 очками в 43 играх «Дакс» идут на 6-м месте в Тихоокеанском дивизионе и находятся вне зоны плей-офф на Западе, уступая «Лос-Анджелесу» (45 в 41) и «Сан-Хосе» (45 в 42) из-за большего числа сыгранных матчей.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
