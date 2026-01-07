«Рейнджерс» внесли Шестеркина и Фокса в списки травмированных – защитник выбыл как минимум до 31 января. Клуб вызвал из АХЛ экс-вратаря ЦСКА Мартина и Скотта Морроу
«Рейнджерс» внесли Игоря Шестеркина и Адама Фокса в списки травмированных.
«Рейнджерс» внесли вратаря Игоря Шестеркина в список травмированных, а защитника Адама Фокса – в список травмированных на долгий срок.
Российский вратарь получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:3 ОТ). Его состояние продолжат оценивать.
Американский защитник выбыл с травмой нижней части тела как минимум до 31 января. Матч с «Мамонтом» стал для него третьим после пропуска месяца из-за травмы плеча.
Клуб из Нью-Йорка уже вызвал из АХЛ вратаря Спенсера Мартина, начинавшего этот сезон в составе ЦСКА, и защитника Скотта Морроу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
