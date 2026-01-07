Зеграс дважды забил «Анахайму» в 1-м матче против бывшей команды. Болельщики «Флайерс» освистали Готье, отказавшегося играть за клуб
Тревор Зеграс дважды забил «Анахайму» в 1-м матче против бывшего клуба.
Форвард «Филадельфии» Тревор Зеграс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2) и стал первой звездой встречи.
Для 24-летнего нападающего это был первый матч против «Дакс» после перехода во «Флайерс» в результате обмена, состоявшегося летом прошлого года.
На его счету 41 (17+24) очко в 41 игре.
Счет в сегодняшней игре открыл 21-летний нападающий «уток» Каттер Готье, для которого гол стал 20-м в сезоне. У него 40 (20+20) баллов в 43 играх.
Болельщики «Филадельфии» весь матч освистывали Готье, которого клуб обменял в «Анахайм» после его отказа играть за «Флайерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости