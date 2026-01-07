  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зеграс дважды забил «Анахайму» в 1-м матче против бывшей команды. Болельщики «Флайерс» освистали Готье, отказавшегося играть за клуб
Видео
0

Зеграс дважды забил «Анахайму» в 1-м матче против бывшей команды. Болельщики «Флайерс» освистали Готье, отказавшегося играть за клуб

Тревор Зеграс дважды забил «Анахайму» в 1-м матче против бывшего клуба.

Форвард «Филадельфии» Тревор Зеграс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2) и стал первой звездой встречи. 

Для 24-летнего нападающего это был первый матч против «Дакс» после перехода во «Флайерс» в результате обмена, состоявшегося летом прошлого года. 

На его счету 41 (17+24) очко в 41 игре. 

Счет в сегодняшней игре открыл 21-летний нападающий «уток» Каттер Готье, для которого гол стал 20-м в сезоне. У него 40 (20+20) баллов в 43 играх. 

Болельщики «Филадельфии» весь матч освистывали Готье, которого клуб обменял в «Анахайм» после его отказа играть за «Флайерс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
logoАнахайм
logoТревор Зеграс
logoКаттер Готье
logoФиладельфия
болельщики
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков впервые в сезоне пропустил матч «Филадельфии». Он не сыграл против «Анахайма» после попадания шайбы в ногу в прошлой игре
7 января, 03:55
Гребенкин набрал 1+1 в матче с «Анахаймом». У него 6 очков в последних 6 играх, в сезоне – 10 в 29
7 января, 03:45Видео
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
54 секунды назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
22 минуты назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
47 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
14 минут назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
26 минут назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
36 минут назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55