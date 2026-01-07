Дюклер набрал 3+2 в матче с «Нью-Джерси» при полезности «+6». Он 1-й игрок «Айлендерс» с 2021 года с 5 очками за игру
Энтони Дюклер набрал 3+2 в матче с «Нью-Джерси» и стал 1-й звездой.
Форвард «Айлендерс» Энтони Дюклер сделал натуральный хет-трик (забросил 3 шайбы подряд) и 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (9:0).
30-летний форвард, завершивший игру с полезностью «+6», был признан первой звездой встречи.
На его счету стало 18 (7+11) баллов в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Дюклер стал первым игроком «Айлендерс» с 5 очками за игру с апреля 2021 года, когда форвард Мэтью Барзэл набрал 3+2 в матче с «Вашингтоном» (8:4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
