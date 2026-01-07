Грицюк стал единственным игроком «Нью-Джерси» не в минусе по полезности при 0:9 от «Айлендерс». Палат завершил игру с «минус 5»
Грицюк стал единственным игроком «Нью-Джерси» с «0» по полезности при 0:9.
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (0:9).
24-летний россиянин (16:24, 3 броска, 2 хита и 3 потери) завершил матч с нейтральной полезностью.
Он стал единственным игроком в составе «Девилс», оставшимся не в минусе.
Отметим, что форвард Ондржей Палат завершил игру с «минус 5», защитник Колтон Уайт, форварды Коннор Браун, Коди Глэсс и Юхо Ламмикко – с «минус 4».
На счету Грицюка 18 (8+10) очков в 39 играх в текущем сезоне при «минус 5».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Yahoo Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости