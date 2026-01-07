«Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси» (9:0) при 24:44 по броскам. Клуб с Лонг-Айленда забросил 9 шайб за игру впервые с 2011 года

«Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси» (9:0) при 24:44 по броскам.

«Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси» (9:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ при соотношении бросков в створ 24:44.

Это вторая победа с таким счетом в истории клуба с Лонг-Айленда – в январе 1986 года был разгромлен «Питтсбург ». Эти две победы – самые крупные для «островитян» при отсутствии пропущенных шайб.

Добавим, что 9 шайб за игру «Айлендерс» забросили впервые с февраля 2011 года, когда крупно обыграли тех же «Пингвинс» (9:3).

C 52 очками в 43 играх команда под руководством Патрика Руа идет на 2-м месте в Столичном дивизионе.

Сорокин сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив все 44 броска «Нью-Джерси» в 1-м матче после травмы. Он побил рекорд «Айлендерс» по играм на ноль в регулярках (26)