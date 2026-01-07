Макдэвид забросил 28 шайб в 43 играх в этом сезоне – больше, чем за весь прошлый. Он идет 2-м в гонке снайперов, уступая лишь Маккиннону (35 голов)

Коннор Макдэвид забросил 28 шайб в 43 играх, превзошел результат прошлого сезона.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (6:2).

28-летний канадец отличился в большинстве и в равных составах, а также реализовал штрафной бросок. Хет-трик стал для нападающего вторым в этом сезоне.

На счету Макдэвида стало 28 шайб в 43 играх – уже больше, чем было в прошлом сезоне (26 в 67).

Коннор идет на втором месте в гонке снайперов, уступая лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо » (35 шайб в 42 играх).

Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»