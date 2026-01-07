Подколзин набрал 0+2 с «Нэшвиллом» – первые очки за 9 матчей. У него 9+9 в 43 играх в сезоне

Василий Подколзин набрал 0+2 с «Нэшвиллом» – первые очки за 9 матчей.

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (6:2).

24-летний россиянин завершил серию из 8 игр без результативных действий. На его счету стало 18 (9+9) очков в 43 играх в сезоне при полезности «+6».

Сегодня Подколзин (16:40, нейтральная полезность) также отметился 1 броском в створ и 3 силовыми приемами.