Подколзин набрал 0+2 с «Нэшвиллом» – первые очки за 9 матчей. У него 9+9 в 43 играх в сезоне
Василий Подколзин набрал 0+2 с «Нэшвиллом» – первые очки за 9 матчей.
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:2).
24-летний россиянин завершил серию из 8 игр без результативных действий. На его счету стало 18 (9+9) очков в 43 играх в сезоне при полезности «+6».
Сегодня Подколзин (16:40, нейтральная полезность) также отметился 1 броском в створ и 3 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
