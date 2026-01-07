Макдэвид сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 75 очков в 43 играх, у Маккиннона – 74 в 42
Коннор Макдэвид сделал хет-трик и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:2) и был признан первой звездой.
28-летний канадец отличился в большинстве и в равных составах, а также реализовал штрафной бросок. Хет-трик стал для нападающего вторым в этом сезоне.
На счету Макдэвида стало 75 (28+47) очков в 43 играх. Коннор продлил результативную серию до 16 игр и возглавил гонку бомбардиров лиги.
Он обогнал Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (74 балла в 42 играх, сегодня – без очков против «Тампы»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
