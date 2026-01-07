Василевский отразил 31 из 33 бросков «Колорадо». Победа – 6-я подряд и 17-я в 26 играх в сезоне (91,2% сэйвов и КН 2,34)
Андрей Василевский продлил победную серию в матче с «Колорадо».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:2).
31-летний россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Победа стала для него 6-й подряд.
В текущем сезоне у Василевского 17 побед в 26 играх при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,34.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
