«Тампа» продлила серию побед до 8, обыграв лидера НХЛ «Колорадо». Клуб из Денвера впервые в сезоне 2 раза подряд уступил в основное время
«Тампа» обыграла «Колорадо» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для «Лайтнинг» 8-й подряд. Команда под руководством Джона Купера набрала 55 очков в 42 играх в сезоне и лидирует в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции.
Клуб из Денвера, лидирующий в общей таблице лиги с 69 очками в 42 играх, впервые в сезоне 2 раза подряд проиграл в основное время. В прошлом матче «Эвеланш» уступили «Флориде» (1:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
