  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Тампа» продлила серию побед до 8, обыграв лидера НХЛ «Колорадо». Клуб из Денвера впервые в сезоне 2 раза подряд уступил в основное время
4

«Тампа» продлила серию побед до 8, обыграв лидера НХЛ «Колорадо». Клуб из Денвера впервые в сезоне 2 раза подряд уступил в основное время

«Тампа» продлила серию побед до 8, обыграв лидера НХЛ «Колорадо».

«Тампа» обыграла «Колорадо» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для «Лайтнинг» 8-й подряд. Команда под руководством Джона Купера набрала 55 очков в 42 играх в сезоне и лидирует в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции. 

Клуб из Денвера, лидирующий в общей таблице лиги с 69 очками в 42 играх, впервые в сезоне 2 раза подряд проиграл в основное время. В прошлом матче «Эвеланш» уступили «Флориде» (1:2). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoДжаред Беднар
logoДжон Купер
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
21 минуту назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
46 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
59 минут назад
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
⚡ «Локомотив» продлил контракт с Радуловым до 2027 года. У 39-летнего форварда 19+19 за 44 игры и полезность «плюс 25» в этом сезоне КХЛ
сегодня, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
13 минут назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
25 минут назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
35 минут назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55