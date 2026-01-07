Мичков впервые в сезоне пропустил матч «Филадельфии». Он не сыграл против «Анахайма» после попадания шайбы в ногу в прошлой игре

Матвей Мичков впервые в сезоне пропустил матч «Филадельфии».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (5:2).

Ранее стало известно, что 21-летний нападающий пропустил тренировку «Флайерс» в понедельник. Он прошел обследование после попадания шайбы в ногу в предыдущем матче – против «Эдмонтона».

При этом во вторник Матвей был на льду во время утренней раскатки команды, так что его отсутствие может быть непродолжительным.

В этом сезоне НХЛ на счету Мичкова 23 (9+14) очка в 40 матчах при нейтральной полезности. Матч против «Дакс» стал для игрока первым пропущенным в текущей регулярке.