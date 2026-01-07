Мичков впервые в сезоне пропустил матч «Филадельфии». Он не сыграл против «Анахайма» после попадания шайбы в ногу в прошлой игре
Матвей Мичков впервые в сезоне пропустил матч «Филадельфии».
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).
Ранее стало известно, что 21-летний нападающий пропустил тренировку «Флайерс» в понедельник. Он прошел обследование после попадания шайбы в ногу в предыдущем матче – против «Эдмонтона».
При этом во вторник Матвей был на льду во время утренней раскатки команды, так что его отсутствие может быть непродолжительным.
В этом сезоне НХЛ на счету Мичкова 23 (9+14) очка в 40 матчах при нейтральной полезности. Матч против «Дакс» стал для игрока первым пропущенным в текущей регулярке.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
