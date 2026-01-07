Гребенкин набрал 1+1 в матче с «Анахаймом». У него 6 очков в последних 6 играх, в сезоне – 10 в 29

Никита Гребенкин набрал 1+1 в матче с «Анахаймом».

Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (5:2).

Во втором периоде 22-летний россиянин отметился результативной передачей, а в концовке поразил пустые ворота.

На его счету стало 10 (3+7) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 10:38. В последних 6 матчах – 6 (2+4) баллов.

Сегодня Гребенкин (11:48, «+2») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 2 силовых приема.