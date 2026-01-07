Сорокин сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив все 44 броска «Нью-Джерси» в 1-м матче после травмы. Он побил рекорд «Айлендерс» по играм на ноль в регулярках (26)

Илья Сорокин сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 44 броска «Нью-Джерси».

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (9:0) и был признан второй звездой.

30-летний россиянин, вернувшийся в состав команды после пропуска около 3 недель из-за травмы, отразил все 44 броска по своим воротам.

В текущем сезоне у 30-летнего россиянина стало 4 шатаута – делит лидерство в лиге с Йеспером Валльстедтом из «Миннесоты».

За карьеру в лиге на счету Сорокина стало 26 сухих игр в рамках регулярок (из 278 всего). Он стал новым рекордсменом клуба с Лонг-Айленда, обогнав Гленна Реша (25 шатаутов, 282 игры всего).

Победа в матче с «Девилс» стала для Ильи 13-й в 25 играх в сезоне (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,45).