Свечников набрал 0+4 в матче с «Далласом» – личный рекорд по ассистам за игру в НХЛ. У него 35 очков в 43 играх в сезоне

Андрей Свечников сделал ассистентский покер в матче с «Далласом» .

Форвард «Каролины» Андрей Свечников 4 раза ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (6:3).

25-летний россиянин был признан второй звездой встречи. Четыре результативные передачи за один матч стали его личным рекордом в НХЛ, четыре очка – повторением личного рекорда.

На его счету стало 35 (12+23) очков в 43 играх в текущем сезоне при полезности «+3».

Сегодня Свечников (18:53 – первое время среди форвардов «Харрикейнс», «+1») также отметился 2 бросками в створ, 4 силовыми приемами и 1 блоком. Кроме того, допустил 1 потерю и выиграл единственное вбрасывание.