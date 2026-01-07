Заварухин об 1:3 с «Трактором»: «Автомобилист» бился и провел хороший матч. Нужно больше выжимать из моментов»

Заварухин об 1:3 с «Трактором»: «Автомобилист» бился и провел хороший матч.

Тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин оценил поражение от «Трактора » (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Был интересный хоккей, было много моментов и у нас, и у соперника. Но он реализовал свои моменты, а мы нет. Команда билась и провела хороший матч. Одного гола мало, нужно больше выжимать из моментов, которые мы имели», — сказал Заварухин.