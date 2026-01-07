  • Спортс
Мостовой о том, забьет ли Овечкин 1000 голов в регулярках НХЛ: «Будет тяжело, потому что Саша может закончить карьеру. Он все рекорды побил и выиграл все»

Мостовой о том, забьет ли Овечкин 1000 голов в регулярках НХЛ: будет тяжело.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, забьет ли Александр Овечкин 1000 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 914 шайб.

«Сможет ли Овечкин забить 1000 шайб в регулярном чемпионате НХЛ? Будет тяжело, потому что Саша может закончить карьеру. И в принципе, это тоже будет понятно, поскольку он все рекорды побил и выиграл все.

Может ли Овечкин играть до 45? Физически – да. Конечно может. Но ментально, может быть, не захочет. Хотя Ягр в 55 все еще играет», – сказал Мостовой.

