  Корешков о 3:1 с «Автомобилистом»: «Боевой матч, никто не хотел уступать. «Трактор» сражался до конца и хотел победить»
Корешков о 3:1 с «Автомобилистом»: «Боевой матч, никто не хотел уступать. «Трактор» сражался до конца и хотел победить»

Тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победу над «Автомобилистом» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Получился боевой матч, было сражение, никто не хотел уступать. Благодарен своим игрокам, что сражались до конца и хотели победить.

— В чем секрет звена Светлаков — Глотов — Джиошвили, которое забрасывает второй матч подряд?

— Они дополняют друг друга, не сказать, что вышли на пик формы, но парни стараются, это хорошо, что забивают, — сказал Корешков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
