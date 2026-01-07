Корешков о 3:1 с «Автомобилистом»: «Боевой матч, никто не хотел уступать. «Трактор» сражался до конца и хотел победить»

Корешков о 3:1 с «Автомобилистом»: «Трактор» сражался до конца и хотел победить.

Тренер «Трактора » Евгений Корешков оценил победу над «Автомобилистом » (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Получился боевой матч, было сражение, никто не хотел уступать. Благодарен своим игрокам, что сражались до конца и хотели победить.

— В чем секрет звена Светлаков — Глотов — Джиошвили, которое забрасывает второй матч подряд?

— Они дополняют друг друга, не сказать, что вышли на пик формы, но парни стараются, это хорошо, что забивают, — сказал Корешков.