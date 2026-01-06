  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буше про 2:1 с «Ак Барсом»: «Я не очень большой фанат романтичного хоккея. Было много борьбы. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта»
15

Буше про 2:1 с «Ак Барсом»: «Я не очень большой фанат романтичного хоккея. Было много борьбы. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта»

Ги Буше высказался о победе над «Ак Барсом».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как и ожидалось – была очень плотная борьба. В сравнении с прошлым нашим противостоянием состав хозяев пополнил Саша Хмелевски, что сделало их сильнее и лучше.

Соперник тоже ведет борьбу за высокие места в таблице, поэтому мы ожидали, что будет такой матч с плотной борьбой и счетом 1:0 или 2:1. В итоге так и получилось.

– Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин назвал этот матч игрой уровня плей-офф. Почувствовали это?

– Да, я полностью согласен. Обожаю такой хоккей. Именно в плей-офф ничего не может быть лучше него.

Я не очень большой фанат романтичного хоккея – мне нравится хоккей жесткий, суровый, с борьбой на каждом участке площадки. Сегодня так и было.

У нас хорошее большинство, но сегодня было не так много попыток – и мне это нравится.

Победитель должен определяться при игре в равных составах, когда все находятся в равных условиях. Было много силовой борьбы, хоккеисты боролись у ворот.

Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта. В КХЛ и в НХЛ – это лучший вид спорта. Игроки такие матчи любят. Сегодня был именно такой матч, – сказал Ги Буше.

«Авангард» вышел на 2-е место на Востоке, обыграв «Ак Барс» (2:1). У команды Буше 7 побед в 8 матчах

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ак Барс»
logoГи Буше
logoАк Барс
logoАвангард
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гатиятулин не считает поражение от «Авангарда» тренерским: «Не скажу, что «Ак Барс» был слабее в содержании. Мы не уступили по созданным моментам»
6 января, 18:05
«Авангард» вышел на 2-е место на Востоке, обыграв «Ак Барс» (2:1). У команды Буше 7 побед в 8 матчах
6 января, 16:18
Главные новости
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ – щелчком с левого фланга в матче с «Далласом». С учетом плей-офф 992-й, до рекорда Гретцки – 24 шайбы
7 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Монреаль» против «Калгари», «Юта» принимает «Оттаву», «Сан-Хосе» в гостях у «Лос-Анджелеса»
19 минут назадLive
Малкин о «Питтсбурге»: «Когда мы играем правильно, умно, мы можем обыграть любую команду. Мы показали это в последних 5 матчах, ребята играют потрясающе»
вчера, 21:59
Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макдэвид – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 4-й, Бедард – 5-й
вчера, 21:25
Вячеслав Быков: «Хочется дождаться возвращения сборной России на ЧМ и ОИ. Без нее хоккей не такой яркий и интересный, не привлекает так много внимания, как раньше»
вчера, 20:59
Хишир, Майер, Йоси, Фиала, Нидеррайтер, Курашев, Андригетто – в составе Швейцарии на ОИ-2026
вчера, 20:36
СКА может обменять Хайруллина в «Ак Барс» на Яшкина (Артур Хайруллин)
вчера, 20:23
«Вашингтон» поместил Протаса в список травмированных и вызвал Лисона из АХЛ
вчера, 19:59
СКА может обменять Менелла в «Шанхай» на Кленденинга, идут переговоры (Артур Хайруллин)
вчера, 19:42
Малкин тренировался на фланге во 2-м звене «Питтсбурга» с Чинаховым и Кинделом
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов о Зайцеве: «Непростое включение, мы терпеливо ждали, когда он будет чувствовать себя хорошо. Он играл неброско, это отличает защитника, который делает работу качественно»
вчера, 21:50
Защитника «Виннипега» Флери выписали из больницы. Он получил перелом носа и ушиб спины
вчера, 21:42
«Даллас» продлил контракт с Грицковианом на 2 года. Кэпхит – 950 тысяч долларов
вчера, 21:10
Голдобин про 4 очка в матче с «Ладой»: «Больше всех салатов ел на праздники. И оливье, и крабовый, и красная игра. Все было, объелся»
вчера, 20:53
Ларионов о травмах в СКА: «Короткий сможет подключиться к команде 20 января. Локтионов, может, выйдет с китайской командой. По Ларионову-младшему пока нет даты»
вчера, 20:43
Евгений Бодров: «Билялетдинов – требовательный тренер. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев.  Он спрашивал со всех, от всей команды ждал выполнения обязанностей»
вчера, 19:33
Наиль Якупов: «В Казань всегда очень приятно приезжать, у меня здесь семья. Новый год здесь отмечал, за городом, с сестрой, родителями»
вчера, 18:59
Рендулич о «Шанхае»: «В нашей ситуации каждое очко имеет значение. Нужно цепляться за каждый матч и побеждать, чтобы выйти в плей-офф»
вчера, 18:36
Десятков о 4:5 от СКА: «Огорчает очередное поражение, хоть и в овертайме. Но за команду не стыдно, она старается изменить ситуацию. Равнодушных все меньше и меньше, мы их искореняем»
вчера, 17:42
Форвард СКА Грималди набрал очки в 5-м матче подряд. У него 10+16 в 38 играх сезона
вчера, 16:50