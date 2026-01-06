Буше про 2:1 с «Ак Барсом»: «Я не очень большой фанат романтичного хоккея. Было много борьбы. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта»

Ги Буше высказался о победе над «Ак Барсом».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше прокомментировал победу над «Ак Барсом » (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как и ожидалось – была очень плотная борьба. В сравнении с прошлым нашим противостоянием состав хозяев пополнил Саша Хмелевски, что сделало их сильнее и лучше.

Соперник тоже ведет борьбу за высокие места в таблице, поэтому мы ожидали, что будет такой матч с плотной борьбой и счетом 1:0 или 2:1. В итоге так и получилось.

– Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин назвал этот матч игрой уровня плей-офф. Почувствовали это?

– Да, я полностью согласен. Обожаю такой хоккей. Именно в плей-офф ничего не может быть лучше него.

Я не очень большой фанат романтичного хоккея – мне нравится хоккей жесткий, суровый, с борьбой на каждом участке площадки. Сегодня так и было.

У нас хорошее большинство, но сегодня было не так много попыток – и мне это нравится.

Победитель должен определяться при игре в равных составах, когда все находятся в равных условиях. Было много силовой борьбы, хоккеисты боролись у ворот.

Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта. В КХЛ и в НХЛ – это лучший вид спорта. Игроки такие матчи любят. Сегодня был именно такой матч, – сказал Ги Буше .

«Авангард» вышел на 2-е место на Востоке, обыграв «Ак Барс» (2:1). У команды Буше 7 побед в 8 матчах