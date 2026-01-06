Гатиятулин не считает поражение от «Авангарда» тренерским: «Не скажу, что «Ак Барс» был слабее в содержании. Мы не уступили по созданным моментам»

Анвар Гатиятулин не назвал тренерским поражение от «Авангарда».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением после поражения от «Авангарда » (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Очень интенсивный матч. Все 60 минут было много борьбы. В таких матчах цена ошибки возрастает, соперник нашими ошибками распорядился лучше. Болельщикам спасибо за поддержку.

– В последних семи матчах с «Авангардом» у «Ак Барса» только одна победа – похоже на тенденцию.

– В регулярном чемпионате нужно не брать такие результаты, а смотреть на каждый конкретный матч в каждый конкретный день. Не вижу тут никакой подоплеки.

Идет процесс, мы готовимся, смотрим состояние команды. Для нас это был хороший матч – проверить себя, в каком мы состоянии.

– Не считаете ли вы это поражение тренерским? «Авангард» тактически выглядел сильнее.

– А в чем?

– В счете.

– В результате – сильнее.

Но я не скажу, что в содержании игры мы были слабее. Невозможно одной команде постоянно доминировать, инициатива по ходу матча переходит.

По созданным моментам мы не уступили, были и броски опасные, и шансы. Соперник лучше распорядился нашими ошибками, – сказал Анвар Гатиятулин .

«Авангард» вышел на 2-е место на Востоке, обыграв «Ак Барс» (2:1). У команды Буше 7 побед в 8 матчах