Квартальнов о судьях с ЦСКА: «Не было удара ногой при незасчитанном голе. Удаление Демченко – технично, #####. Он сказал им, что они обнаглели. Арбитры, #####, должны понимать»

Дмитрий Квартальнов остался недоволен работой арбитров в матче с ЦСКА.

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов поделился мыслями после поражения от ЦСКА (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В третьем периоде при счете 2:3 арбитры не засчитали гол нападающего минчан Егора Борикова из-за удара ногой.

– Ключевой момент. Мне чуть-чуть непонятно. Обычно говорят: если идет удар ногой. Никакого удара ногой не было. Мне хотелось бы послушать это.

Самый ключевой момент – это удаление на Сергее Кузнецове. Клюшка была на ноге. Игрок падает, он ему ничего не делает.

Удаляет Васю (вратарь команды Василий Демченко был удален на 54-й минуте за неспортивное поведение – Спортс’‘). Еще раз говорю. Идет игра хороших команд. Просто, ##### (блин), хороших команд. Его [судью] никто не посылал. Ему там как-то сказали в общем объеме.

Но ты хотя бы, ##### (блин), предупреди вратаря. Он не молодой, опытный пацан, просто предупреди вратаря. Что значит сразу удаление?

– В него въехали перед этим.

– И он эту эмоцию... Понимаете, играть должны и судьи, ##### (блин), понимать это. Взять – и [дать] две. Обиделся или что-то еще. А это важная игра. Эти моменты очень настораживают.

Хорошая игра идет, много голов, отлично. Знаю, что Вася ему сказал. Он в общем сказал, что вы обнаглели.

Может, по-другому, но это что? За это нужно сразу добивать – технично, очень, ##### (блин), технично шанса не дать. Это хоккей. Они тоже должны играть. Взять удалить Васю. Ну хорош, – сказал Дмитрий Квартальнов .

На матче работали главные арбитры Виктор Бирин и Алексей Светилов.