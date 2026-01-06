Квартальнов о судьях с ЦСКА: «Не было удара ногой при незасчитанном голе. Удаление Демченко – технично, #####. Он сказал им, что они обнаглели. Арбитры, #####, должны понимать»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями после поражения от ЦСКА (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде при счете 2:3 арбитры не засчитали гол нападающего минчан Егора Борикова из-за удара ногой.
– Ключевой момент. Мне чуть-чуть непонятно. Обычно говорят: если идет удар ногой. Никакого удара ногой не было. Мне хотелось бы послушать это.
Самый ключевой момент – это удаление на Сергее Кузнецове. Клюшка была на ноге. Игрок падает, он ему ничего не делает.
Удаляет Васю (вратарь команды Василий Демченко был удален на 54-й минуте за неспортивное поведение – Спортс’‘). Еще раз говорю. Идет игра хороших команд. Просто, ##### (блин), хороших команд. Его [судью] никто не посылал. Ему там как-то сказали в общем объеме.
Но ты хотя бы, ##### (блин), предупреди вратаря. Он не молодой, опытный пацан, просто предупреди вратаря. Что значит сразу удаление?
– В него въехали перед этим.
– И он эту эмоцию... Понимаете, играть должны и судьи, ##### (блин), понимать это. Взять – и [дать] две. Обиделся или что-то еще. А это важная игра. Эти моменты очень настораживают.
Хорошая игра идет, много голов, отлично. Знаю, что Вася ему сказал. Он в общем сказал, что вы обнаглели.
Может, по-другому, но это что? За это нужно сразу добивать – технично, очень, ##### (блин), технично шанса не дать. Это хоккей. Они тоже должны играть. Взять удалить Васю. Ну хорош, – сказал Дмитрий Квартальнов.
На матче работали главные арбитры Виктор Бирин и Алексей Светилов.