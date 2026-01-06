Андрей Разин: «Металлург» проиграл 6 раз основное время в 41 матче, из них 5 поражений – с Кузнецовым. С тренера спрашивают за результат. Рад, что Евгений не закончил при Разине»

Андрей Разин высказался о расставании с Евгением Кузнецовым.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался по поводу расставания с нападающим Евгением Кузнецовым, который перешел в «Салават Юлаев ».

– Еще раз хочу привести, скажем так, статистические данные, чтобы люди посмотрели на ситуацию немного по-другому. Моя профессия как называется? Дайте микрофон, чтобы поговорить с корреспондентами.

– Тренер, наставник.

– А тренер с кем ассоциируется?

– С учителем, с педагогом.

– А чем отличается тренер от педагога?

– Тренер более публичен. Все правильные и неправильные решения бросаются в глаза.

– Я хоккеистам задавал такой вопрос, на общем собрании. Один игрок ответил: «Зарплатой».

Но когда я работал в ЦСКА [детским тренером], я получал 10 тысяч рублей. Думаю, что у учителей тогда была побольше зарплата. Тренер отличается тем, что с него спрашивают результат.

С учителя спрашивают немного другой результат, а с меня как с тренера – конкретный. Если я не буду выигрывать, разговор будет короткий. Какими способами я добываю результат – это мое дело.

Моя профессия подразумевает ответственность за результат. Если бы мне сказали продавать майки и зарабатывать деньги, я бы ставил Кузнецова в каждом матче и кричал: «Женя, Женя». Но давайте посмотрим на статистику. Сколько мы сыграли игр?

– 41.

– Сколько матчей мы остались без очков?

– Шесть.

– Шесть игр у нас чистых поражений. Сколько сыграл Евгений Кузнецов?

– Пятнадцать.

– И сколько за эти пятнадцать матчей мы получили чистых поражений?

– Пять.

– За 15 матчей с Евгением Кузнецовым мы получили пять поражений из шести. Я не говорю, что Евгений Кузнецов виноват. Это просто статистика.

Евгения Кузнецова я сажал после первого или во втором периоде всего в трех играх. Матч с «Ак Барсом» – 0:4. Фееричная игра в Екатеринбурге, где мы, уступая 0:3, выиграли 7:6. И игра в Челябинске – сначала 2:1, потом 2:2, игра пошла туда-сюда, и мы победили 7:4. Вот вам статистика.

Я еще раз повторяю: я очень уважаю хоккеиста Евгения Кузнецова. Но меня как тренера никто по головке не погладит за результат. Никто не скажет: «Вот какой ты молодец, ставил Евгения Кузнецова». Поэтому давайте, пожалуйста, больше к этому не возвращаться.

Я искренне желаю Евгению Кузнецову только успехов. Я очень рад, что он не закончил при тренере Разине. Я желаю ему как можно дольше радовать наших болельщиков.

Тем более примеры есть! Тот же Уилсон: у нас не подошел, поехал в Уфу – и заиграл. Я ни в коем случае не хочу никакого недоброжелания Женьке Кузнецову. Пусть у него все получится, и пусть он радует болельщиков.

А разговоры о том, что я его «душил» или «ущемлял»… Почему никто не видит, что тот же Коротков пять игр подряд переодевался тринадцатым нападающим? Этого почему-то никто не замечает.

Я могу назвать любого хоккеиста. Тот же Ткачев. Несколько игр, когда он был посажен на несколько смен или не выходил в овертайме.

Я как тренер в определенных ситуациях обязан принимать решения, иногда за секунды. Результат есть? Извините, – сказал Андрей Разин.