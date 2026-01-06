ЦСКА отказался обменять Спронга в «Ак Барс» на Яшкина. Дэниэл – лучший бомбардир команды, несмотря на месяц в запасе

ЦСКА отклонил обмен Дэниэла Спронга на Дмитрия Яшкина.

ЦСКА готов обменять нападающего Дэниэла Спронга в «Ак Барс », сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Сообщается, что московский клуб не устроило предложение по обмену «один на один», при котором в ЦСКА бы перешел нападающий Дмитрий Яшкин .

Спронг не принимает участия в матчах за ЦСКА с 27 ноября 2025 года, не проходя в состав команды. При этом он продолжается оставаться лучшим бомбардиром клуба, имея в активе 31 (12+19) балл в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

Яшкин в этом сезоне набрал 24 (15+9) очков в 39 матчах.