ЦСКА отказался обменять Спронга в «Ак Барс» на Яшкина. Дэниэл – лучший бомбардир команды, несмотря на месяц в запасе
ЦСКА отклонил обмен Дэниэла Спронга на Дмитрия Яшкина.
ЦСКА готов обменять нападающего Дэниэла Спронга в «Ак Барс», сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Сообщается, что московский клуб не устроило предложение по обмену «один на один», при котором в ЦСКА бы перешел нападающий Дмитрий Яшкин.
Спронг не принимает участия в матчах за ЦСКА с 27 ноября 2025 года, не проходя в состав команды. При этом он продолжается оставаться лучшим бомбардиром клуба, имея в активе 31 (12+19) балл в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Яшкин в этом сезоне набрал 24 (15+9) очков в 39 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
