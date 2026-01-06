«Спартак» обыграл «Северсталь» (2:1) после 7:6 против «Торпедо». Вратарю красно-белых Загидулину не хватило 14 секунд до шатаута
«Спартак» одержал вторую победу подряд в КХЛ.
«Спартак» переиграл «Северсталь» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Череповчане забили единственный гол на отметке 59:46, тем самым не позволил голкиперу красно-белых Артему Загидулину сделать шатаут. Отличился Адам Лишка. Голкипер в результате отразил 33 из 34 бросков.
Это вторая победа подряд для «Спартака». В прошлом матче московский клуб в результативной игре обыграл «Торпедо» (7:6).
«Спартак» сейчас располагается на седьмой строчке в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 42 матчах. Команда продолжит чемпионат 11 января матчем против ЦСКА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости