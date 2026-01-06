«Спартак» обыграл «Северсталь» (2:1) после 7:6 против «Торпедо». Вратарю красно-белых Загидулину не хватило 14 секунд до шатаута

«Спартак» одержал вторую победу подряд в КХЛ.

«Спартак» переиграл «Северсталь » (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Череповчане забили единственный гол на отметке 59:46, тем самым не позволил голкиперу красно-белых Артему Загидулину сделать шатаут. Отличился Адам Лишка. Голкипер в результате отразил 33 из 34 бросков.

Это вторая победа подряд для «Спартака ». В прошлом матче московский клуб в результативной игре обыграл «Торпедо» (7:6).

«Спартак» сейчас располагается на седьмой строчке в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 42 матчах. Команда продолжит чемпионат 11 января матчем против ЦСКА.