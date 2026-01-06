«Торпедо» победило «Барыс» (3:2) и прервало серию поражений из 4 матчей. Команда Исакова занимает 4-е место на Западе

«Торпедо» прервало серию поражений из четырех матчей в КХЛ.

«Торпедо» обыграло «Барыс » (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Команда тренера Алексея Исакова тем самым прервала серию поражений из четырех матчей.

Нижегородский клуб на данный момент находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 42 матчах.

«Торпедо » продолжит чемпионат 10 января матчем против «Северстали».