«Торпедо» победило «Барыс» (3:2) и прервало серию поражений из 4 матчей. Команда Исакова занимает 4-е место на Западе
«Торпедо» прервало серию поражений из четырех матчей в КХЛ.
«Торпедо» обыграло «Барыс» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда тренера Алексея Исакова тем самым прервала серию поражений из четырех матчей.
Нижегородский клуб на данный момент находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 42 матчах.
«Торпедо» продолжит чемпионат 10 января матчем против «Северстали».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
