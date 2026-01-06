ЦСКА набрал очки в 5-м матче подряд после 4:2 с минским «Динамо». Команда Никитина идет 6-й на Западе

ЦСКА продлил серию с набранными очками до пяти матчей.

ЦСКА победил минское «Динамо » (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, команда тренера Игоря Никитина набрала очки в пятом матче подряд. На этом отрезке в активе ЦСКА четыре победы и поражение по буллитам от «Локомотива» (1:2 Б).

Московский клуб на данный момент находится на 6-й позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 50 очков в 44 матчах.

Следующий матч в чемпионате ЦСКА проведет 9 января против «Шанхай Дрэгонс».