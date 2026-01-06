«Авангард» вышел на 2-е место на Востоке, обыграв «Ак Барс» (2:1). У команды Буше 7 побед в 8 матчах
«Авангард» вышел на второе место в таблице Восточной конференции.
«Авангард» обыграл «Ак Барс» (2:1) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, команда тренера Ги Буше выиграла семь из восьми последних матчей, а также опередила казанский клуб в таблице Восточной конференции.
«Авангард» теперь располагается на второй позиции в конференции, имея в активе 59 очков в 41 матче. «Ак Барс» идет третьим с 58 баллами в 43 играх. Лидирует «Металлург» – 66 очков в 41 матче.
«Авангард» продолжит чемпионат 8 января матчем против «Металлурга». «Ак Барс» также 8 января сыграет против «Барыса».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
