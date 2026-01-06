Судьи отменили забитый ногой гол Борикова в матче с ЦСКА. Шипачев поучаствовал в атаке, очко могло стать 1000-м в КХЛ
Судьи не засчитали гол Егора Борикова в матче против ЦСКА.
Арбитры отменили гол нападающего минского «Динамо» Егора Борикова в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА.
Форвард отличился на первой минуте третьего периода, однако после видеопросмотра судьи определили, что хоккеист отправил шайбу в ворота ногой.
Тем самым также отменилось 1000-е очко в КХЛ для нападающего Вадима Шипачева, который поучаствовал в голе Борикова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
