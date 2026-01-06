Брук подрался с Долженковым после силового приема против Шипачева в матче ЦСКА и минского «Динамо»
Джош Брук и Кирилл Долженков подрались в матче ЦСКА и «Динамо» Минск.
Защитник минского «Динамо» Джош Брук подрался с нападающим ЦСКА Кириллом Долженковым в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Эпизод произошел на 16-й минуте второго периода, когда Долженков применил силовой прием против Вадима Шипачева, толкнув его на борт.
Брук заступился за партнера и вступил в потасовку с форвардом ЦСКА. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.
Напомним, что в пятом матче серии прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Долженков несколько раз ударил клюшкой по Крису Тирни за несколько секунд до завершения третьего периода, за что был дисквалифицирован на одну игру.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
