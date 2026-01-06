Третьяк рассказал, что жена подарила ему билеты на «Щелкунчика»: «Не попасть туда, вот она как-то достала. Как – потом расскажу»

Владислав Третьяк рассказал о подаренных билетах на балет «Щелкунчик».

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, что ему подарили два билета на балет «Щелкунчик».

– Вспомните, пожалуйста, самый необычный новогодний подарок, который вы получали, и вы дарили?

– Жена подарила два билета на «Щелкунчика». Не попасть [туда]. Вот она как-то достала.

– Не рассказывала – как [достала]?

– Потом расскажу. Самое главное, что получила, – сказал Владислав Третьяк.