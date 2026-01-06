Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ, сделав передачу в матче с ЦСКА
Вадим Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ.
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ.
38-летний форвард сделал результативную передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА. Во втором периоде Шипачев поучаствовал в голе, который забил Сергей Кузнецов.
Этот матч стал 1100-м для Шипачева в КХЛ. В его активе теперь 999 (314+685) баллов. Оба статистических показателя являются рекордными для лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости