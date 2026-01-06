Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ, сделав передачу в матче с ЦСКА

Вадим Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ.

Нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ.

38-летний форвард сделал результативную передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА . Во втором периоде Шипачев поучаствовал в голе, который забил Сергей Кузнецов.

Этот матч стал 1100-м для Шипачева в КХЛ . В его активе теперь 999 (314+685) баллов. Оба статистических показателя являются рекордными для лиги.