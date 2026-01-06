Андрей Разин: «Это же надо так обкуриться Шевченко: сказать, что я не ставил или сажал Кузнецова из-за того, что у него есть Кубок Стэнли, а мне его не завоевать»

Андрей Разин: это же надо так обкуриться господину Алексею Шевченко.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин на пресс-конференции после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:4 ОТ) затронул тему нападающего Евгения Кузнецова .

Напомним, что ранее форвард перешел из уральского клуба в «Салават Юлаев ».

«Думаю, что Евгений Кузнецов – это любимая тема средств массовой информации. Понятно, что Женька – звезда. И хочется вбросить как можно больше чуши, грязи.

Например, как можно умудриться сказать такую мысль, что я не ставил Кузнецова или сажал его во время игр из-за того, что у Кузнецова есть Кубок Стэнли , а мне его не завоевать.

Это же надо так обкуриться господину Шевченко (журналист Алексей Шевченко – Спортс’‘), чтобы сказать такую мысль», – заявил Андрей Разин.

Андрей Разин: «От телеграма Шевченко отказался. Он перешел все границы, грязью меня обливает. Не обращаю внимания на этого человека»