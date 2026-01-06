Шипачев проводит 1100-й матч в КХЛ – рекорд лиги. 38-летний форвард «Динамо» Минск набрал 998 очков

Вадим Шипачев проводит 1100-й матч в КХЛ – рекорд лиги.

Матч FONBET КХЛ с ЦСКА (0:1, первый период) стал для нападающего минского «Динамо » Вадима Шипачева 1100-м в лиге с учетом плей-офф.

38-летний форвард – рекордсмен КХЛ по этому показателю. На его счету 928 матчей в регулярках, а также 172 – в плей-офф.

Шипачев набрал 998 (314+684) очков в лиге, он является лучшим бомбардиром и ассистентом в ее истории. В списке снайперов он уступает только Сергею Мозякину (419 голов).