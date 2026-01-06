«Металлург» победил «Локомотив» в овертайме матча лидеров КХЛ – 5:4. Решающую шайбу забросил Орехов
«Металлург» победил «Локомотив» в матче FONBET КХЛ.
«Металлург» победил «Локомотив» (5:4 ОТ) в овертайме домашнего матча FONBET чемпионата КХЛ. Решающую шайбу забросил Валерий Орехов.
Магнитогорцы упрочили лидерство в Восточной конференции. У них 66 очков после 41 игры. «Локомотив» сохранил первую строчку на Западе, набрав 59 очков за 44 матча.
Следующий матч «Металлург» проведет дома 8 января с «Авангардом», «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с «Сибирью».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости