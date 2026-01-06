  • Спортс
  • Тардиф о строительстве стадиона для ОИ: «ИИХФ не может ничего гарантировать. Арена будет не такой, как я ожидал. Вместимость составит 11 800 человек, а не 16 тысяч»
17

Тардиф о строительстве арены для ОИ: ИИХФ не может ничего гарантировать.

Президент ИИХФ Люк Тардиф поделился мнением о ходе строительства арены для олимпийского хоккейного турнира в Милане.

Ранее сообщалось о срыве сроков сдачи стадиона в эксплуатацию и проблемах с проведением тестовых мероприятий.

«Важно, чтобы вы понимали, как это работает. ИИХФ организовывает, но не может ничего гарантировать. Организационный комитет и МОК, которые руководят строительством, контролируют процесс. В данный момент мы, эксперты НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ следим за тем, что там происходит изо дня в день.

Раздевалки, тренировочные площадки и ледовая площадка – все будет готово. Мы в этом уверены. Вы не приедете в Милан просто так. У нас будет фантастический турнир.

Я был удивлен тем, на каком этапе готовности сейчас арена «Санта-Джулия». Она будет не совсем такой, как я ожидал. Вместимость составит 11 800 человек, а не 16 тысяч. Это немного маловато, но так тому и быть.

После 12-го мы проведем пресс-конференцию. НХЛ, Ассоциация игроков – все будут там, чтобы проконтролировать тестовое мероприятие», – сказал Тардиф.

Фетисов о бане России: «Поведение ИИХФ – беспредел, хоккейная семья ведет себя не по-мужски. У тех, кто рулит мировым спортом, заготовлены всякие трюки – противно рассуждать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Globe and Mail
