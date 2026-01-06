Мостовой об Овечкине: «Раньше был Гретцки, Джордан, Тайсон. Александр теперь среди них – это история, это навеки. Такие люди должны делать все, что захотят»
Мостовой об Овечкине: был Гретцки, Джордан, Тайсон, теперь Александр среди них.
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил Александра Овечкина с великими спортсменами прошлого.
«Овечкин хотел завершить карьеру в «Динамо»? Может быть, и такое произойдет, но я говорю: такие люди должны делать все, что захотят (смеется). Захочет – там завершит.
Ребят, таких людей больше нет. Раньше был Гретцки, Майкл Джордан, Майк Тайсон и так далее. Теперь среди них Александр Овечкин. Это история, это навеки», – сказал Мостовой.
Овечкин побил рекорд НХЛ по числу домашних матчей в регулярках с голами – 349. Капитан «Вашингтона» обошел Хоу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости