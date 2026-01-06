Мостовой об Овечкине: «Раньше был Гретцки, Джордан, Тайсон. Александр теперь среди них – это история, это навеки. Такие люди должны делать все, что захотят»

Мостовой об Овечкине: был Гретцки, Джордан, Тайсон, теперь Александр среди них.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил Александра Овечкина с великими спортсменами прошлого.

«Овечкин хотел завершить карьеру в «Динамо »? Может быть, и такое произойдет, но я говорю: такие люди должны делать все, что захотят (смеется). Захочет – там завершит.

Ребят, таких людей больше нет. Раньше был Гретцки , Майкл Джордан , Майк Тайсон и так далее. Теперь среди них Александр Овечкин. Это история, это навеки», – сказал Мостовой.

Овечкин побил рекорд НХЛ по числу домашних матчей в регулярках с голами – 349. Капитан «Вашингтона» обошел Хоу