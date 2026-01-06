«Сибирь» победила «Адмирал» – 5:2. Новосибирцы на 1 очко отстают от зоны плей-офф

«Сибирь» победила «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.

«Сибирь » победила «Адмирал » (5:2) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ. В составе хозяев дублем отметился 39-летний Сергей Широков .

Новосибирцы выиграли четыре из пяти последних матчей и поднялись на девятое место в Восточной конференции. У них 38 очков после 43 игр, отставание от зоны плей-офф – один балл.

«Адмирал» проиграл пять из шести последних встреч и идет последним на Востоке, набрав 33 очка за 40 матчей.

Следующий матч «Сибирь» проведет дома 8 января с «Локомотивом», «Адмирал» в тот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком».