Форвард «Шанхая» Лабанк о Петербурге: «Невероятный город. Были в Петергофе, узнали о семье Романовых. Здания, архитектура, реки и мосты создают европейскую атмосферу»

Форвард «Шанхая» Лабанк о Петербурге: невероятный город с европейской атмосферой.
Форвард «Шанхая» Кевин Лабанк поделился мнением о жизни в Санкт-Петербурге. 30-летний американец проводит первый сезон в FONBET КХЛ.
– Успел ознакомиться с Санкт-Петербургом? Что тебе нравится в городе?
– Это невероятный город, центр великолепен: очень чисто, люди вежливые и приятные. Рестораны потрясающие, да и на «СКА-Арене» очень весело играть.
Мы были в Петергофе, узнали о семье Романовых, что Санкт-Петербург назывался Ленинградом. Очень круто изучать историю страны, городов, мне очень нравится.
В Санкт-Петербурге есть европейская атмосфера. Когда я был в Италии, в Риме, здания, архитектура, реки, мосты – все создавало такое же ощущение, – сказал Лабанк.
