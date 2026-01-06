Шилов, Мерзликин, Балинскис, Блюгерс, Гиргенсонс, Даугавиньш – в составе Латвии на ОИ

Шилов, Мерзликин, Балинскис, Блюгерс, Даугавиньш – в составе Латвии на ОИ.

Стал известен итоговый состав сборной Латвии на Олимпийские игры.

Вратари: Артур Шилов («Питтсбург»), Элвис Мерзликин («Коламбус»), Кристерс Гудлевскис («Фиштаун», Германия).

Защитники: Увис Балинскис («Флорида»), Кристиан Рубинс («Пльзень», Чехия), Кристапс Зиле («Либерец», Чехия), Янис Якс , Робертс Мамчич (оба – «Карловы Вары», Чехия), Ралфс Фрейбергс («Витковице», Чехия), Оскар Цибульскис («Хернинг», Дания), Альбертс Смитс («Юкурит», Финляндия).

Нападающие: Родриго Аболс («Филадельфия»), Рудолфс Балцерс («Цюрих», Швейцария), Каспарс Даугавиньш («Кассель», Германия), Земгус Гиргенсонс («Тампа-Бэй»), Теодор Блюгерс («Ванкувер»), Эдуардс Тралмакс («Гранд Рапидс», АХЛ), Сандис Вилманис («Шарлотт», АХЛ), Данс Лочмелис («Провиденс», АХЛ), Роберт Букартс («Фельдкирх», Австрия), Ренарс Крастенбергс («Оломоуц», Чехия), Оскар Батня («Пеликанс», Финляндия), Мартиньш Дзиеркалс («Спарта», Чехия), Эрик Матейко («Херши», АХЛ), Харальдс Эгле («Карловы Вары», Чехия).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.