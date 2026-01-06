  • Спортс
  Фетисов о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Овечкин превзойдет его в этом году, я убежден. Будет перерыв на ОИ, у Саши появится время подготовиться к финишу сезона»
26

Фетисов о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Овечкин превзойдет его в этом году, я убежден. Будет перерыв на ОИ, у Саши появится время подготовиться к финишу сезона»

Фетисов о рекорде Гретцки по голам с учетом плей-офф: Овечкин его превзойдет.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Сейчас капитан «Вашингтона» отстает на 25 шайб.

Ранее Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (7:4).

«Саша молодец! Обе шайбы забил в своем фирменном стиле. Настоящий снайпер. Все идет по плану. Были определенные сложности, но ситуация стабилизируется. Сейчас начало сезона, праздничное настроение. 

Предстоящий перерыв на Олимпийские игры, куда наших хоккеистов не допустили, может сыграть положительную роль: у Саши появится время качественно подготовиться к финишу сезона.

Я убежден, что в этом году он превзойдет рекорд. Чем больше голов он забьет, тем больше внимания это привлечет. Но для Овечкина это привычная ситуация!» – отметил Фетисов.

Успеет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф? Онлайн новой погони

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
