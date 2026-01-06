Пастрняк, Нечас, Гертл, Гронек, Достал, Гудас, Червенка – в составе Чехии на ОИ-2026

Пастрняк, Нечас, Гертл, Гронек, Гудас, Червенка – в составе Чехии на ОИ-2026.

Стал известен состав сборной Чехии на Олимпийские игры.

Вратари: Лукаш Достал («Анахайм»), Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Филадельфия»);

Защитники: Радко Гудас («Анахайм»), Михал Кемпни («Брюнэс», Швеция), Давид Шпачек (университет Айовы, NCAA), Филип Гронек («Ванкувер»), Ян Рутта («Серветт», Швейцария), Иржи Тихачек («Кярпят», Финляндия), Радим Шимек («Либерец», Чехия), Томаш Кундратек («Тршинец», Чехия);

Нападающие: Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Томаш Гертл («Вегас»), Мартин Нечас («Колорадо»), Доминик Кубалик («Цуг», Швейцария), Давид Пастрняк , Павел Заха (оба – «Бостон»), Якуб Флек («Брно», Чехия), Роман Червенка , Лукаш Седлак (оба – «Пардубице», Чехия), Давид Кемпф («Ванкувер»), Ондржей Каше («Литвинов», Чехия), Радек Факса («Даллас»), Давид Томашек («Фэрьестад», Швеция), Матей Странски («Давос», Швейцария).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.