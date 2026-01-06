«Детройт» выиграл 25 матчей из 44 в этой регулярке НХЛ – лучший результат клуба с сезона-2011/12. «Ред Уингс» лидируют на Востоке

«Детройт» выиграл 25-й матч из 44 в этом сезоне НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт » обыграл «Оттаву » (5:3) и одержал 25-ю победу в этом сезоне.

Чтобы достичь этой отметки, «Ред Уингс» понадобилось 44 игры. Это лучший результат клуба с сезона-2011/12 (25 побед за 39 матчей).

«Детройт» лидирует в Восточной конференции, набрав 54 очка.