Фетисов о бане России: «Поведение ИИХФ – беспредел, хоккейная семья ведет себя не по-мужски. У тех, кто рулит мировым спортом, заготовлены всякие трюки – противно рассуждать»

Фетисов о бане России: поведение ИИХФ – беспредел.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о недопуске России на международные соревнования.

«Считаю, что так, как ведет себя ИИХФ , это полный беспредел. Вся та хоккейная семья, которая, казалось, была дружной, ведет себя совсем не по-мужски.

У меня нет веры ни во что, тем более с теми, которые сейчас рулят мировым спортом. У них там всяких трюков заготовлено, даже противно об этом рассуждать», – сказал Фетисов.

