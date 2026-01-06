Фетисов о бане России: «Поведение ИИХФ – беспредел, хоккейная семья ведет себя не по-мужски. У тех, кто рулит мировым спортом, заготовлены всякие трюки – противно рассуждать»
Фетисов о бане России: поведение ИИХФ – беспредел.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о недопуске России на международные соревнования.
«Считаю, что так, как ведет себя ИИХФ, это полный беспредел. Вся та хоккейная семья, которая, казалось, была дружной, ведет себя совсем не по-мужски.
У меня нет веры ни во что, тем более с теми, которые сейчас рулят мировым спортом. У них там всяких трюков заготовлено, даже противно об этом рассуждать», – сказал Фетисов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
