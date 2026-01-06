Панарин в 94-й раз сделал 2+ ассиста в матче регулярки за «Рейнджерс» – 5-е место в истории клуба. Больше только у Мессье, Рателля, Жильбера и Лича

Панарин в 94-й раз сделал 2+ ассиста в матче регулярки за «Рейнджерс».

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:3 ОТ).

Панарин в 94-й раз сделал 2 ассиста и более в составе команды из Нью-Йорка. Он вышел на пятое место в истории клуба, опередив Энди Батгейта .

34-летнего форварда опережают только Марк Мессье (96 матчей), Жан Рателль (106), Род Жильбер (122) и Брайан Лич (143).

Панарин выступает за «Рейнджерс » с 2019 года. В этом сезоне на его счету 46 (16+30) очков в 43 матчах при полезности «минус 7».