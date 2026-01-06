«Каролина» отправила Рябкина из АХЛ в QMJHL. У 18-летнего форварда 7 очков и 56 минут штрафа в 25 матчах за фарм-клуб
«Каролина» отправила Рябкина из АХЛ в QMJHL.
«Каролина» отправила 18-летнего нападающего Ивана Рябкина из фарм-клуба АХЛ в «Шарлоттаун» из юниорской лиги Квебека (QMJHL).
Рябкин провел 25 матчей за «Чикаго Вулвс» в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 2» и 56 минутах штрафа.
«Харрикейнс» выбрала российского форварда во втором раунде драфта НХЛ-2026 (62-й общий номер).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт CHL
